Джей Би Бикерстафф пообещал пожертвовать 500 долларов за каждую передачу в матче с «Торонто». Кейд Каннингем сделал 17 передач

Джей Би Бикерстафф пожертвует 17 500 долларов на помощь пострадавшим от пожаров.

Главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф перед вчерашним матчем с «Торонто » пообещал пожертвовать 500 долларов за каждую передачу в матче на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

«Пистонс» выиграли встречу со счетом 123:114, сделав 35 передач. Разыгрывающий Кейд Каннингем завершил матч с 17 передачами и оформил трипл-дабл, набрав также 22 очка и сделав 10 подборов.