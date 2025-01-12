Джей Би Бикерстафф пообещал пожертвовать 500 долларов за каждую передачу в матче с «Торонто». Кейд Каннингем сделал 17 передач
Джей Би Бикерстафф пожертвует 17 500 долларов на помощь пострадавшим от пожаров.
Главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф перед вчерашним матчем с «Торонто» пообещал пожертвовать 500 долларов за каждую передачу в матче на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
«Пистонс» выиграли встречу со счетом 123:114, сделав 35 передач. Разыгрывающий Кейд Каннингем завершил матч с 17 передачами и оформил трипл-дабл, набрав также 22 очка и сделав 10 подборов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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