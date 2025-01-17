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Джей Би Бикерстафф: «Возрождение противостояния «Детройта» и «Индианы»? Я надеюсь на это»

Джей Би Бикерстафф поделился впечатлениями от матча с «Индианой».

«Пэйсерс» в четверг победили «Пистонс» (111:100) в Детройте, баскетболисты по ходу встречи вступали в словесные перепалки и что-то живо обсудили после финальной сирены.

У тренера после игры спросили, можно ли говорить о возрождении противостояния «Детройта» и «Индианы».

«Я надеюсь на  это. 

Когда мы надрали им задницы на их площадке, все было иначе. Но если дальше пойдет так, как было сегодня, то пусть будет так», – сказал главный тренер «Пистонс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoИндиана
logoДетройт
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