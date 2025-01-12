Кейд Каннингем оформил 7-й трипл-дабл в сезоне (22+10+17) в игре с «Торонто»
Кейд Каннингем помог «Пистонс» обыграть «Рэпторс» (123:114).
Защитник набрал 22 очка, 10 подборов, 17 передач и 2 блок-шота, реализовав 8 из 17 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 4 из 5 штрафных. Трипл-дабл стал 7-м для Каннингема в этом сезоне и 9-м в карьере.
Тим Хардуэй добавил 27 очков при 9 из 13 с игры и 7 из 8 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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