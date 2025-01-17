«Ты играешь в Лего». Айзейя Стюарт подколол Майлза Тернера после матча

Айзейя Стюарт посмеялся над Майлзом Тернером после матча.

«Индиана » в четверг победила «Детройт » (111:100), баскетболисты по ходу встречи вступали в словесные перепалки и что-то обсудили после финальной сирены.

Центровой «Пистонс» произнес «Ты играешь в Лего» в адрес коллеги по амплуа из «Пэйсерс».

Тернер увлекается конструкторами.