Расселл Уэстбрук спровоцировал технический фол у Айзейи Стюарта, назвав его «придурком»

Расселл Уэстбрук весь матч подначивал игроков «Пистонс».

В третьей четверти после нарушения Айзейей Стюартом правила «голтендинга» Уэстбрук назвал его «придурком». Стюарт агрессивно приблизился к защитнику, чтобы ответить, и получил технический фол.

Игра закончилась со счетом 134:121 в пользу «Денвера ».