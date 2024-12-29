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Расселл Уэстбрук спровоцировал технический фол у Айзейи Стюарта, назвав его «придурком»

Расселл Уэстбрук весь матч подначивал игроков «Пистонс».

В третьей четверти после нарушения Айзейей Стюартом правила «голтендинга» Уэстбрук назвал его «придурком». Стюарт агрессивно приблизился к защитнику, чтобы ответить, и получил технический фол.

Игра закончилась со счетом 134:121 в пользу «Денвера».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Apex Jones
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