Расселл Уэстбрук спровоцировал технический фол у Айзейи Стюарта, назвав его «придурком»
Расселл Уэстбрук весь матч подначивал игроков «Пистонс».
В третьей четверти после нарушения Айзейей Стюартом правила «голтендинга» Уэстбрук назвал его «придурком». Стюарт агрессивно приблизился к защитнику, чтобы ответить, и получил технический фол.
Игра закончилась со счетом 134:121 в пользу «Денвера».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Apex Jones
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