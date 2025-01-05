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Осар Томпсон и Майлз Тернер – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Топ-10 по итогам матчей лиги 4 января возглавили форвард Осар ТомпсонДетройт») и центровой Майлз ТернерИндиана»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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logoМайлз Тернер
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