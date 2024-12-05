Джейлен Браун ждет скорой реакции НБА на агрессивный жест в адрес Айзейи Стюарта

Джейлен Браун поддался эмоциям.

Защитник «Бостона » отпраздновал данк через центрового Айзейю Стюарта жестом «перерезания горла».

Брауна спросили, ждет ли он штрафа от НБА .

«О да.

Поддался эмоциям», – признался баскетболист.