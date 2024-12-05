Джейлен Браун ждет скорой реакции НБА на агрессивный жест в адрес Айзейи Стюарта
Джейлен Браун поддался эмоциям.
Защитник «Бостона» отпраздновал данк через центрового Айзейю Стюарта жестом «перерезания горла».
Брауна спросили, ждет ли он штрафа от НБА.
«О да.
Поддался эмоциям», – признался баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бобби Кривицки
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