Дрэймонд Грин вступил в перепалку с Роном Холландом, Айзейя Стюарт толкнул Денниса Шредера

Во время матча «Детройт» – «Голден Стэйт» состоялась небольшая стычка.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин вступил в перепалку с новичком «Пистонс» Роном Холландом. Чуть позже центровой хозяев Айзейя Стюарт толкнул что-то сказавшего ему защитника калифорнийцев Денниса Шредера , оба получили по техническому.

«Голден Стэйт » победил со счетом 107:104.