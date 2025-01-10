Дрэймонд Грин вступил в перепалку с Роном Холландом, Айзейя Стюарт толкнул Денниса Шредера
Во время матча «Детройт» – «Голден Стэйт» состоялась небольшая стычка.
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин вступил в перепалку с новичком «Пистонс» Роном Холландом. Чуть позже центровой хозяев Айзейя Стюарт толкнул что-то сказавшего ему защитника калифорнийцев Денниса Шредера, оба получили по техническому.
«Голден Стэйт» победил со счетом 107:104.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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