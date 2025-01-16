4

НБА. «Оклахома» примет «Кливленд», «Сакраменто» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

Лидер Западной конференции «Оклахома» примет на своей площадке лучшую команду Востока «Кливленд», «Сакраменто» попытается прервать победную серию «Хьюстона».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoНБА
logoХьюстон
logoДетройт
logoИндиана
logoОклахома-Сити
logoПортленд
logoВашингтон
logoФиникс
logoКливленд
logoСакраменто
logoКлипперс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Торонто» победил «Бостон», 56 очков Лилларда и Адетокумбо помогли «Милуоки» разгромить «Орландо» и другие результаты
175сегодня, 06:15
НБА. «Филадельфия» уступила «Оклахоме», 45 очков от Мюррэя помогли «Денверу» разгромить «Даллас» и другие результаты
74вчера, 07:00
НБА. «Хьюстон» одолел «Мемфис», «Сан-Антонио» грохнул «Лейкерс» в Лос-Анджелесе и другие результаты
16214 января, 06:13
НБА. 21+10+7 от Уэстбрука помогли «Денверу» обыграть «Даллас», «Нью-Йорк» разгромил «Милуоки» и другие результаты
16313 января, 07:14
НБА. 34 очка Букера помогли «Финиксу» обыграть «Юту», 33 очка Джексона принесли «Мемфису» победу над «Миннесотой» и другие результаты
4912 января, 06:27
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Милан» примет «Партизан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
33 минуты назад
«Голден Стэйт» интересуется Николой Вучевичем, Джоном Коллинзом, Йонасом Валанчюнасом и Робертом Уильямсом
957 минут назад
Деандре Джордан: «Когда Йокич просит включить песню, если это не сербская народная музыка, то это «Many Men» 50 Cent»
3сегодня, 16:22
Премьер-лига. Женщины. УГМК обыграл МБА, «Самара» встречается с курским «Динамо» и другие матчи
сегодня, 16:11Live
Джа Морэнт о данке через Вембаньяму: «Еще один парень под кольцом»
2сегодня, 15:47
Расселл Уэстбрук обошел Винса Картера по количеству очков за карьеру
5сегодня, 15:34
Энтони Эдвардс: «Стартовая пятерка играет ужасно»
7сегодня, 15:24
«Финикс» пытался включить Юсуфа Нуркича в обмен с «Шарлотт»
4сегодня, 14:51
Стали известны последние восемь игроков Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025
2сегодня, 14:28
Кевин Дюрэнт об уходе из «Тандер»: «Хотел пожить в другом городе. Я не знал ничего, кроме Оклахома-Сити»
15сегодня, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Голден Стэйт» не хочет расставаться с Джонатаном Кумингой
4сегодня, 15:06
Илона Корстин о Матче звезд: «Выбирая wild card, учитывали и достижения в текущем чемпионате»
сегодня, 14:45
Донован Клинган пропустит как минимум неделю из-за растяжения
2сегодня, 14:13
Факундо Кампаццо – MVP 21-го раунда Евролиги
сегодня, 13:51
Еврокубок. «Литкабелис» примет «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 08:45
Велимир Перасович о победе над «Астаной»: «Сегодня главной целью было сохранить интенсивность и концентрацию»
1вчера, 19:59
Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Были очень собраны и мотивированы»
вчера, 19:14
Франц Вагнер о возвращении в строй: «Сейчас необходимо набрать форму»
3вчера, 15:10
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
вчера, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
14 января, 20:25
Рекомендуем