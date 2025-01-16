Донован Клинган пропустит как минимум неделю из-за растяжения
Донован Клинган выбыл из строя как минимум на неделю.
Центровой «Портленда» получил легкое растяжение связок левого голеностопного сустава во вторник в матче против «Бруклина» и пройдет повторное обследование через неделю.
Клинган занимает 10-е место в текущем рейтинге лучших новичков сезона-2024/25.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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