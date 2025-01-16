Донован Клинган пропустит как минимум неделю из-за растяжения

Донован Клинган выбыл из строя как минимум на неделю.

Центровой «Портленда » получил легкое растяжение связок левого голеностопного сустава во вторник в матче против «Бруклина» и пройдет повторное обследование через неделю. Клинган занимает 10-е место в текущем рейтинге лучших новичков сезона-2024/25.