Донован Клинган близок к возвращению в состав «Портленда». Новичок пропустил 7 матчей из-за травмы колена

Донован Клинган близок к возвращению на площадку.

Новичок «Портленда » пропустил 7 последних матчей из-за растяжения связок колена. Он возобновил тренировки в общей группе и должен сыграть в одной из ближайших встреч.

В 17 матчах сезона 20-летний баскетболист набирает 5,8 очка и 6,7 подбора в среднем за игру.

Клинган установил рекорд «Блэйзерс» среди новичков по серии матчей с блок-шотами.