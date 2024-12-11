Донован Клинган близок к возвращению в состав «Портленда». Новичок пропустил 7 матчей из-за травмы колена
Донован Клинган близок к возвращению на площадку.
Новичок «Портленда» пропустил 7 последних матчей из-за растяжения связок колена. Он возобновил тренировки в общей группе и должен сыграть в одной из ближайших встреч.
В 17 матчах сезона 20-летний баскетболист набирает 5,8 очка и 6,7 подбора в среднем за игру.
Клинган установил рекорд «Блэйзерс» среди новичков по серии матчей с блок-шотами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шона Хайкина
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