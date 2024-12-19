Стефон Касл вышел на первое место в рейтинге новичков НБА, Ив Мисси пробился в Топ-3
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Травма и операция Джареда Маккейна, скорее всего, помешают ему бороться за звание новичка сезона. Защитник Стефон Касл стал фаворитом сезона, центровой Ив Мисси поднялся в тройку, обогнав форварда Джейлена Уэллса.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Стефон Касл («Сан-Антонио», предыдущее место – 2);
Джаред Маккейн («Филадельфия», 1);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 4);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 3);
Александр Сарр («Вашингтон», 7);
Заккари Рисаше («Атланта», 5);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8);
Зак Иди («Мемфис», 10);
Далтон Кнехт («Лейкерс», 6);
Донован Клинган («Портленд»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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