Стефон Касл вышел на первое место в рейтинге новичков НБА, Ив Мисси пробился в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Травма и операция Джареда Маккейна , скорее всего, помешают ему бороться за звание новичка сезона. Защитник Стефон Касл стал фаворитом сезона, центровой Ив Мисси поднялся в тройку, обогнав форварда Джейлена Уэллса.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: