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Стефон Касл вышел на первое место в рейтинге новичков НБА, Ив Мисси пробился в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Травма и операция Джареда Маккейна, скорее всего, помешают ему бороться за звание новичка сезона. Защитник Стефон Касл стал фаворитом сезона, центровой Ив Мисси поднялся в тройку, обогнав форварда Джейлена Уэллса.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Стефон КаслСан-Антонио», предыдущее место – 2);

  2. Джаред Маккейн («Филадельфия», 1);

  3. Ив Мисси («Новый Орлеан», 4);

  4. Джейлен Уэллс («Мемфис», 3);

  5. Александр Сарр («Вашингтон», 7);

  6. Заккари Рисаше («Атланта», 5);

  7. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8);

  8. Зак Иди («Мемфис», 10);

  9. Далтон Кнехт («Лейкерс», 6);

  10. Донован Клинган («Портленд»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoАтланта
logoНБА
logoКарлтон Кэррингтон
logoДонован Клинган
Джейлен Уэллс
logoНовый Орлеан
logoФиладельфия
logoСан-Антонио
logoСтефон Касл
logoАлександр Сарр
logoЛейкерс
logoДалтон Кнехт
logoМемфис
logoИв Мисси
logoДжаред Маккейн
logoЗаккари Рисаше
logoПортленд
logoВашингтон
logoЗак Иди
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