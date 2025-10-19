0

Шейк Милтон не сыграет с ФМП и, скорее всего, пропустит матч против «Парижа»

Защитник «Партизана» продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Как сообщает Mozzart Sport, Шейк Милтон пропустит следующий матч Адриатической лиги против сербского ФМП, который состоится в понедельник. Его участие в пятничной игре Евролиги против «Парижа» остается под вопросом.

Милтон еще не полностью восстановился, хотя уже снял защитную обувь, которую носил в последние дни.

В этом сезоне Евролиги 29-летний баскетболист провел три матча, набирая в среднем 8,3 очка, 2 подбора и 2,3 передачи за 21 минуту на площадке.

