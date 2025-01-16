Рейтинг новичков НБА. Алекс Сарр, Ив Мисси и Джейлен Уэллс продолжают возглавлять список
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Форвард Алекс Сарр вторую неделю подряд возглавляет рейтинг. Защитник Стефон Касл обогнал центрового Зака Иди.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Алекс Сарр («Вашингтон», предыдущее место – 1);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 2);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 3);
Стефон Касл («Сан-Антонио», 5);
Зак Иди («Мемфис», 4);
Тристан да Силва («Орландо», 7);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8);
Заккари Рисаше («Атланта», 6);
Райан Данн («Финикс», 9);
Донован Клинган («Портленд»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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