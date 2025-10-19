Бобби Маркс: «Благодаря новому контракту Дюрэнта «Рокетс» смогут удержать Тари Исона и усилиться летом»

Продление Дюрэнта оставило «Рокетс» место под потолком зарплат для новых сделок.

«По прогнозам, «Хьюстон » в следующем сезоне будут примерно на 80 млн ниже второго жесткого потолка зарплат.

Новое соглашение с Кевином Дюрэнтом позволяет клубу сохранить финансовую гибкость – «Рокетс» смогут удержать Тари Исона , подписать свободных агентов и при этом остаться ниже лимита.

Исон имеет право на продление контракта до понедельника», – написал журналист Бобби Маркс на своей странице в соцсети X.