Скут Хендерсон: «Думаю, что мы довольно скоро станем одной из лучших команд в лиге»
Скут Хендерсон уверен, что молодой состав «Блэйзерс» ждет большое будущее.
«Я думаю, что с таким молодым ядром и такими работягами мы довольно скоро станем одной из лучших команд в лиге.
У нам есть Донован Клинган, который показал небольшие проблески того, на что он способен, и Шэйдон Шарп. Я стараюсь давать этим ребятам мяч и делать свое дело. Моя главная задача — дать ребятам мяч, позволить им оторваться и позволить миру увидеть их талант.
Я пытаюсь быть лидером на площадке и за ее пределами и узнать ребят немного больше. Я думаю, что мы ядро, которое выкладывает на площадке и удивит многие команды в течение сезона», – сказал разыгрывающий «Портленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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