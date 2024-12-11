Скут Хендерсон: «Думаю, что мы довольно скоро станем одной из лучших команд в лиге»

Скут Хендерсон уверен, что молодой состав «Блэйзерс» ждет большое будущее.

«Я думаю, что с таким молодым ядром и такими работягами мы довольно скоро станем одной из лучших команд в лиге.

У нам есть Донован Клинган , который показал небольшие проблески того, на что он способен, и Шэйдон Шарп . Я стараюсь давать этим ребятам мяч и делать свое дело. Моя главная задача — дать ребятам мяч, позволить им оторваться и позволить миру увидеть их талант.

Я пытаюсь быть лидером на площадке и за ее пределами и узнать ребят немного больше. Я думаю, что мы ядро, которое выкладывает на площадке и удивит многие команды в течение сезона», – сказал разыгрывающий «Портленда ».