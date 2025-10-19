  • Спортс
Фрэнк Вогель не согласен с обесцениванием титула «Лейкерс» в «пузыре»: «Мы были командой номер один с первого дня»

Вогель выступил в защиту легитимности чемпионства-2020.

«Я не совсем согласен с тем, что команды, которые проиграли, могут говорить: «Мы не хотели там находиться». И вот что мне кажется важным сказать всем, кто хочет приставить к этому титулу «звездочку»: мы были командой номер один с первого дня. Мы вошли в «пузырь» как лучшая команда лиги, первый посев. Мы должны были выиграть это чемпионство, независимо от того, проходило бы оно в «пузыре» или в «Стэйплс Центре». Мы должны были его выиграть. Мы в это верили», – сказал тренер.

Сезон 2019/20 был необычным из-за пандемии COVID-19. Розыгрыш был приостановлен в марте, что привело к перерыву, длившемуся месяцы. Игры возобновились в конце июля, когда команды вернулись для участия в карантинном «пузыре» в Орландо. Бытует мнение, что странности того года обесценивают чемпионский титул «Лейкерс», которых тогда возглавлял Вогель.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
