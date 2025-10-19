  • Спортс
3

Стив Керр объяснил, как возраст Эла Хорфорда мешает стабильности стартового состава «Голден Стэйт»

Тренерскому штабу «Уорриорс» придется учитывать возраст центрового.

«Что ж, главный вопрос для нас – как мы хотим начинать игру? Хотим ли мы начинать большим составом, с Элом? Или мы хотим начинать маленькой пятеркой, с Дрэймондом на позиции пятого номера, как мы заканчивали прошлый год с Подземски и Стефом в задней линии. Здесь есть свои плюсы и минусы

Сложность с тем, чтобы выпускать Хорфорда в старте в его возрасте, заключается в том, что мы хотим ограничивать его время, давая ему около двадцати минут за игру. Поэтому сложно ставить игрока в старт, если он играет всего двадцать минут и завершает матч. Если он начинает игру и завершает ее, то он пропускает почти всю середину матча, что очень неудобно. Так что мы должны это учитывать.

Мы должны принимать в расчет и Дрэймонда. Я не хочу, чтобы он защищался против семифутеров все 82 игры. Так что, в итоге, у нас может быть несколько стартовых составов. Мы еще не приняли решение», – сказал Керр.

39-летний Хорфорд присоединился к команде, подписав контракт на 2 года и 12 миллионов долларов с опцией игрока.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джозефа Дайкуса в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoЭл Хорфорд
logoНБА
logoСтив Керр
logoДрэймонд Грин
