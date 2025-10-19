Фото
Диллону Бруксу наложили 6 швов после удара локтем по лицу во время тренировки

Один из товарищей по команде подпортил форварду «Финикса» бровь.

Брукс отказался называть имя партнера, чей удар оставил ему повреждение, отметив, что физические столкновения – это всего лишь часть процесса.

«Прилетело локтем, но, знаете, это наша интенсивность. Мы играем жестко, несмотря ни на что. Со мной все в порядке. Мне наложили шесть швов, и... Я сталкивался и не с таким», – сказал Брукс.

28-летний форвард присоединился к «Санс» в межсезонье в результате обмена с участием Кевина Дюрэнта. В прошлом сезоне Брукс в среднем набирал 14 очков, 3,7 подбора и 2,2 передачи, реализуя 42,9% бросков с игры и 39,7% с трехочковой дистанции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дуэйна Рэнкина в соцсети X
