Джимми Батлер готов продолжить выступать за «Майами».

Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Мне сообщили, что Джимми Батлер полностью готов вернуться и играть за «Майами», если его не обменяю к моменту снятия дисквалификации», – сказал Хэйнс.

Батлер был отстранен клубом на семь матчей за поведение, наносящее ущерб команде. Дисквалификация закончится перед пятничным матчем «Майами» против «Денвера».

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Батлер на личной встрече с президентом клуба Пэтом Райли на прошлой неделе повторил, что хочет, чтобы его обменяли, а также заявил, что не подпишет новый контракт с «Майами ».