Джимми Батлер совершил лишь несколько перелетов отдельно от «Хит», большинство из них – из-за болезни отца (Хэйнс)
Стало известно, почему и сколько раз Джимми Батлер летал отдельно от команды.
Во вторник появилось сообщение, что лидер «Хит» пропускал утренние тренировки и предпочитал летать чартером отдельно от команды.
Инсайдер Крис Хэйнс привел уточняющую информацию от людей из окружения Батлера.
«Мне рассказали, что за последние 5 лет Джимми совершил не более 5 перелетов отдельно от команды, и 4 из них были во время финальной серии против «Денвера», когда его отец был болен.
Мне кажется, это немного меняет отношение к инсайду о привычках Джимми», – заявил журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dan Le Batard Show with Stugotz
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