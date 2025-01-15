  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джимми Батлер совершил лишь несколько перелетов отдельно от «Хит», большинство из них – из-за болезни отца (Хэйнс)
1

Джимми Батлер совершил лишь несколько перелетов отдельно от «Хит», большинство из них – из-за болезни отца (Хэйнс)

Стало известно, почему и сколько раз Джимми Батлер летал отдельно от команды.

Во вторник появилось сообщение, что лидер «Хит» пропускал утренние тренировки и предпочитал летать чартером отдельно от команды.

Инсайдер Крис Хэйнс привел уточняющую информацию от людей из окружения Батлера.

«Мне рассказали, что за последние 5 лет Джимми совершил не более 5 перелетов отдельно от команды, и 4 из них были во время финальной серии против «Денвера», когда его отец был болен.

Мне кажется, это немного меняет отношение к инсайду о привычках Джимми», – заявил журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dan Le Batard Show with Stugotz
logoМайами
logoНБА
logoДжимми Батлер
Крис Хэйнс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер полностью готов вернуться и играть за «Майами»
9вчера, 21:04
Джимми Батлер планирует встретиться с Микки Арисоном по окончании дисквалификации
вчера, 20:08
Джимми Батлер на личной встрече с Пэтом Райли потребовал обмена и сказал, что не подпишет новый контракт с «Майами»
41вчера, 17:35
Джимми Батлер пропускал утренние тренировки и предпочитал летать чартером отдельно от команды. У «Хит» 10-страничный список претензий к игроку
55вчера, 07:15
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Филадельфия» уступила «Оклахоме», 45 очков от Мюррэя помогли «Денверу» разгромить «Даллас» и другие результаты
60сегодня, 05:43
Скут Хендерсон набрал рекордные в карьере 39 очков в матче с «Бруклином»
7 минут назадВидео
Брайан Уиндхорст о словах Карри: «Похоже, Стеф находится на стадии принятия поражения»
138 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – ЦСКА, «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» и другие матчи
57 минут назад
«Просто дети». Гилджес-Александер извинился перед репортером за поведение одноклубников во время интервью
3сегодня, 05:58Видео
Джамал Мюррэй обновил личный рекорд результативности в сезоне – 45 очков в победном матче с «Далласом»
4сегодня, 05:51Видео
Беннедикт Матурин был удален после легкого толчка рефери Натали Саго
2сегодня, 05:41Видео
«Мэверикс» уверены, что Лука Дончич успеет восстановиться от травмы до перерыва на Матч звезд
2сегодня, 05:09
Яннис Адетокумбо оформил 50-й трипл-дабл в карьере, «Милуоки» прервал победную серию «Сакраменто»
сегодня, 04:45Видео
Рекордные для Трэя Янга в сезоне 43 очка помогли «Атланте» победить «Финикс»
4сегодня, 04:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
сегодня, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
вчера, 20:25
Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»
вчера, 18:29
Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
3вчера, 16:12
«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Питом Нэнсом
1вчера, 16:06
«Нью-Йорк» намерен обменять Джерико Симса до дедлайна
6вчера, 13:47
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
13 января, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
13 января, 20:20Видео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
13 января, 19:24
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
13 января, 15:47
Рекомендуем