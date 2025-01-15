Джимми Батлер совершил лишь несколько перелетов отдельно от «Хит», большинство из них – из-за болезни отца (Хэйнс)

Стало известно, почему и сколько раз Джимми Батлер летал отдельно от команды.

Во вторник появилось сообщение , что лидер «Хит» пропускал утренние тренировки и предпочитал летать чартером отдельно от команды.

Инсайдер Крис Хэйнс привел уточняющую информацию от людей из окружения Батлера .

«Мне рассказали, что за последние 5 лет Джимми совершил не более 5 перелетов отдельно от команды, и 4 из них были во время финальной серии против «Денвера», когда его отец был болен.

Мне кажется, это немного меняет отношение к инсайду о привычках Джимми», – заявил журналист.