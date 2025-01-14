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Джимми Батлер планирует встретиться с Микки Арисоном по окончании дисквалификации

Джимми Батлер планирует встретиться с владельцем «Майами».

Владелец «Хит» Микки Арисон, как ожидается, встретится с Джимми Батлером перед запланированным возвращением форварда в состав команды в пятницу в матче против «Денвера».

Согласно многочисленным источникам, знакомым с процессом, Арисон не поддерживает идею позволить Батлеру оставаться вне команды, продолжая получать зарплату. По нынешнему контракту Батлер в этом сезоне заработает 48,8 млн долларов.

Батлер был отстранен клубом на семь матчей за поведение, наносящее ущерб команде.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Батлер на личной встрече с президентом клуба Пэтом Райли на прошлой неделе повторил, что хочет, чтобы его обменяли, а также заявил, что не подпишет новый контракт с «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The South Florida Sun-Sentinel
logoДжимми Батлер
Микки Арисон
logoМайами
logoНБА
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