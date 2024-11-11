Никола Йокич: «Кайри Ирвинг находится в Топ-5 в лиге по уровню мастерства»
Никола Йокич высоко оценил Кайри Ирвинга.
Центровой «Денвера» прокомментировал противостояние с защитником «Далласа». Ирвинг набрал 43 очка, 5 подборов, 5 передач, реализовав 17 из 22 бросков с игры и 6 из 8 из-за дуги.
Защитник попал 10 бросков подряд.
«Он играл потрясающе. Очень хорошо попадал. Скорее всего, входит в Топ-5 лиги по уровню мастерства. 17 из 22 – поразительно. Он был очень хорош сегодня, надеюсь, что у нас получится найти способ сдержать его в будущем», – заявил Йокич.
«Денвер» одержал победу со счетом 122:120.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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