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Никола Йокич оформил 4-й подряд трипл-дабл в победном матче с «Далласом» – 37+18+15

«Денвер» одержал победу над «Далласом» – 122:120.

В составе «Наггетс» Никола Йокич оформил 4-й подряд трипл-дабл – 37 очков (13 из 21 с игры), 18 подборов и 15 передач за 38 минут.

Серб стал первым игроком в истории НБА, который набрал как минимум 37 очков, 18 подборов и 15 передач за один матч.

У «Мэверикс» 43 очка, 5 подборов и 5 передач на счету Кайри Ирвинга.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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