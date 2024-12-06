Алекс Сарр: «Пока рос, часто смотрел матчи Кайри Ирвинга и Луки Дончича»

Алекс Сарр рассказал о любимых игроках.

«Я наблюдал за многими игроками. Смотрел много матчей НБА, практически каждую ночь. Наблюдал за Кайри Ирвингом , Лукой Дончичем и другими парнями», – рассказал французский центровой.

На вопрос о Николе Йокиче , игра против которого предстоит Сарру в ближайшее время, молодой баскетболист ответил, что предпочтет сосредоточиться на противостоянии сербу, а не на возможности поучиться.

2-й номер драфта-2024 на этой неделе занял 7-ю строчку в рейтинге новичков от НБА .