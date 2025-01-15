«Мэверикс» уверены, что Лука Дончич успеет восстановиться от травмы до перерыва на Матч звезд
Стали известны примерные сроки возвращения Луки Дончича.
«Мэверикс» уверены в том, что звездный защитник успеет восстановиться от травмы икроножной мышцы до перерыва на Матч всех звезд.
Словенец выбыл из строя в конце декабря, сообщалось, что восстановление займет как минимум 1 месяц.
Матч звезд НБА в этому году пройдет 16 февраля.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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