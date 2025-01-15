0

«Мэверикс» уверены, что Лука Дончич успеет восстановиться от травмы до перерыва на Матч звезд

Стали известны примерные сроки возвращения Луки Дончича.

«Мэверикс» уверены в том, что звездный защитник успеет восстановиться от травмы икроножной мышцы до перерыва на Матч всех звезд.

Словенец выбыл из строя в конце декабря, сообщалось, что восстановление займет как минимум 1 месяц.

Матч звезд НБА в этому году пройдет 16 февраля.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoДаллас
logoНБА
logoЛука Дончич
травмы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич не сможет претендовать на награду MVP сезона
712 января, 13:55
33+6+6 от Де’Аарона Фокса помогли «Сакраменто» прервать серию поражений в игре с «Далласом»
31 декабря 2024, 07:27Видео
Лука Дончич пропустит как минимум 1 месяц из-за травмы
627 декабря 2024, 06:04
Лука Дончич может выбыть из состава «Далласа» на длительный срок
326 декабря 2024, 04:15
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Филадельфия» уступила «Оклахоме», 45 очков от Мюррэя помогли «Денверу» разгромить «Даллас» и другие матчи
5123 минуты назадLive
Яннис Адетокумбо оформил 50-й трипл-дабл в карьере, «Милуоки» прервал победную серию «Сакраменто»
43 минуты назадВидео
Рекордные для Трэя Янга в сезоне 43 очка помогли «Атланте» победить «Финикс»
153 минуты назадВидео
NCAA. «Кугарс» Егора Демина прервали серию из трех поражений в матче с «Ковбойз», россиянин набрал 10 очков, 5 подборов и 8 передач
2сегодня, 04:22
Евролига. «Париж» выиграл у «Анадолу Эфеса», «Реал» победил «Маккаби» и другие результаты
4вчера, 22:05
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Вулвз», «Литкабелис» проиграл «Валенсии» и другие матчи
вчера, 19:31Live
Джимми Батлер полностью готов вернуться и играть за «Майами»
7вчера, 21:04
Брайан Уиндхорст: «Несколько агентов сказали мне, что их игроки хотят играть в «Кливленде»
2вчера, 20:54
По словам друга Яниса Тиммы, эксперты в Латвии сомневаются в версии самоубийства баскетболиста
2вчера, 20:44
Отец Яниса Тиммы обратился к юристам. Семья хочет убедиться, что смерть баскетболиста не была кем-то спровоцированной
12вчера, 20:35
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
сегодня, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
вчера, 20:25
Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»
вчера, 18:29
Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
3вчера, 16:12
«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Питом Нэнсом
1вчера, 16:06
«Нью-Йорк» намерен обменять Джерико Симса до дедлайна
6вчера, 13:47
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
13 января, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
13 января, 20:20Видео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
13 января, 19:24
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
13 января, 15:47
Рекомендуем