«Мэверикс» уверены, что Лука Дончич успеет восстановиться от травмы до перерыва на Матч звезд

Стали известны примерные сроки возвращения Луки Дончича.

«Мэверикс» уверены в том, что звездный защитник успеет восстановиться от травмы икроножной мышцы до перерыва на Матч всех звезд.

Словенец выбыл из строя в конце декабря, сообщалось, что восстановление займет как минимум 1 месяц.

Матч звезд НБА в этому году пройдет 16 февраля.