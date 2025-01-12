Лука Дончич не сможет претендовать на награду MVP сезона

Лука Дончич не будет претендовать на награды в сезоне-2024/25.

Звездный разыгрывающий «Далласа » не выйдет на площадку в сегодняшнем матче против «Денвера », поскольку не сможет играть из-за растяжения левой икроножной мышцы как минимум в течение следующих двух недель.

Дончич пропустит 17-й матч в этом регулярном чемпионате и потеряет право на награду MVP сезона. Кроме того, он завершит серию из пяти подряд попаданий в первую символическую пятерку лиги.

На сегодняшний день Дончич занимает 8-е место в рейтинге кандидатов на награду MVP.

Помимо Дончича, право на награды в нынешнем сезоне уже потеряли такие игроки, как Кавай Ленард, Джоэл Эмбиид, Зайон Уильямсон, Паоло Банкеро и Чет Холмгрен. Чтобы претендовать на награды, необходимо провести в регулярке как минимум 65 матчей.