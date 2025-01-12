Аарон Гордон намерен вернуться сегодня в матче против «Далласа»

Ожидается, что Аарон Гордон вернется сегодня в матче против «Далласа».

Форвард «Денвера » пропустил предыдущие девять матчей команды из-за растяжения икроножной мышцы. В 17 матчах этого сезона Гордон набирал в среднем 13,7 очка, 5,8 подбора и 3,1 передачи.