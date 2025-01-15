Беннедикт Матурин был удален после легкого толчка рефери Натали Саго

Беннедикт Матурин толкнул женщину-судью Натали Саго.

Игрок «Пэйсерс» был удален после легкого толчка судьи, когда оспаривал принятое решение. К этому моменту у Матурина уже был один технический.

«Индиана » потерпела поражение от «Кливленда» со счетом 117:127.