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Беннедикт Матурин был удален после легкого толчка рефери Натали Саго

Беннедикт Матурин толкнул женщину-судью Натали Саго.

Игрок «Пэйсерс» был удален после легкого толчка судьи, когда оспаривал принятое решение. К этому моменту у Матурина уже был один технический.

«Индиана» потерпела поражение от «Кливленда» со счетом 117:127.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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Натали Саго
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