Судьи перепутали стороны команд на площадке перед началом 4-й четверти матча «Индиана» – «Оклахома»
Судьи допустили курьезную ошибку в матче «Индиана» – «Оклахома».
Команды начали четвертую четверть на неверных сторонах площадки. Первым судейскую оплошность осознал разыгрывающий «Тандер» Аджай Митчелл.
Отрезок был переигран.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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