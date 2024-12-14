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Джоэл Эмбиид не смог доиграть матч с «Индианой» после случайного удара по лицу

Джоэл Эмбиид получил травму головы в матче с «Индианой».

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вынужден был покинуть площадку незадолго до завершения первой половины матча с «Индианой» (107:121) из-за травмы.

У лидера «Сиксерс» повреждение правой части лица после того, как игрок соперника Беннедикт Матурин случайно ударил его рукой во время борьбы за подбор.

Главный тренер «76-х» Ник Нерс после игры заявил, что Эмбиид все еще проходит тесты на предмет выявления возможных переломов.

Эмбиид набрал 12 очков, 4 подбора и 5 передач за 17 с половиной минут до вынужденной замены.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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травмы
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