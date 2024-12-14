Джоэл Эмбиид не смог доиграть матч с «Индианой» после случайного удара по лицу
Джоэл Эмбиид получил травму головы в матче с «Индианой».
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вынужден был покинуть площадку незадолго до завершения первой половины матча с «Индианой» (107:121) из-за травмы.
У лидера «Сиксерс» повреждение правой части лица после того, как игрок соперника Беннедикт Матурин случайно ударил его рукой во время борьбы за подбор.
Главный тренер «76-х» Ник Нерс после игры заявил, что Эмбиид все еще проходит тесты на предмет выявления возможных переломов.
Эмбиид набрал 12 очков, 4 подбора и 5 передач за 17 с половиной минут до вынужденной замены.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем