Зак Коллинз показал судье средний палец после удаления в матче с «Кингз»

Зак Коллинз выразил недовольство судейством.

Центровой «Сан-Антонио » во второй четверти матча с «Сакраменто » (113:140) получил фол за нарушение на Домантасе Сабонисе. Коллинз принялся оспаривать судейское решение и заработал удаление за два технических замечания.

Перед уходом с площадки баскетболист продемонстрировал неприличный жест в адрес рефери.

За 9 минут Коллинз набрал 2 очка, 2 подбора и 1 передачу.