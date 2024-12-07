Зак Коллинз показал судье средний палец после удаления в матче с «Кингз»
Зак Коллинз выразил недовольство судейством.
Центровой «Сан-Антонио» во второй четверти матча с «Сакраменто» (113:140) получил фол за нарушение на Домантасе Сабонисе. Коллинз принялся оспаривать судейское решение и заработал удаление за два технических замечания.
Перед уходом с площадки баскетболист продемонстрировал неприличный жест в адрес рефери.
За 9 минут Коллинз набрал 2 очка, 2 подбора и 1 передачу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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