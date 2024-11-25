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Беннедикт Матурин и Джимми Батлер – в Топ-10 моментов матчей НБА 24 ноября

НБА представила подборку лучших моментов матчей 24 ноября.

Топ-10 возглавили Беннедикт МатуринИндиана») и Джимми БатлерМайами»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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