Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге

Костас Папаниколау – 1-й в истории «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге.

Капитан «Олимпиакоса » Костас Папаниколау провел свой 350-й матч за команду в Евролиге и обошел Гиоргоса Принтезиса , став лидером команды по этому показателю.

Первый матч Папаниколау в Евролиге состоялся в сезоне-2009/10 против «Уникахи», когда в составе команды был Принтезис.

Лидеры по количеству матчей в Евролиге за «Олимпиакос»:

1. Костас Папаниколау – 350

2. Гиоргос Принтезис – 349

3. Вассилис Спанулис – 282

4-5. Вангелис Манцарис – 210

4-5. Костас Слукас – 210