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Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге

Костас Папаниколау – 1-й в истории «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге.

Капитан «Олимпиакоса» Костас Папаниколау провел свой 350-й матч за команду в Евролиге и обошел Гиоргоса Принтезиса, став лидером команды по этому показателю.

Первый матч Папаниколау в Евролиге состоялся в сезоне-2009/10 против «Уникахи», когда в составе команды был Принтезис.

Лидеры по количеству матчей в Евролиге за «Олимпиакос»:

1. Костас Папаниколау – 350

2. Гиоргос Принтезис – 349

3. Вассилис Спанулис – 282

4-5. Вангелис Манцарис – 210

4-5. Костас Слукас – 210

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoОлимпиакос
logoКостас Папаниколау
logoГиоргос Принтезис
logoTurkish Airlines EuroLeague
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