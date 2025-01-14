Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
Костас Папаниколау – 1-й в истории «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге.
Капитан «Олимпиакоса» Костас Папаниколау провел свой 350-й матч за команду в Евролиге и обошел Гиоргоса Принтезиса, став лидером команды по этому показателю.
Первый матч Папаниколау в Евролиге состоялся в сезоне-2009/10 против «Уникахи», когда в составе команды был Принтезис.
Лидеры по количеству матчей в Евролиге за «Олимпиакос»:
1. Костас Папаниколау – 350
2. Гиоргос Принтезис – 349
3. Вассилис Спанулис – 282
4-5. Вангелис Манцарис – 210
4-5. Костас Слукас – 210
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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