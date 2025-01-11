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Александар Везенков – MVP 20-го раунда Евролиги

Александар Везенков признан MVP 20-го раунда Евролиги.

Форвард «Олимпиакоса» провел один из лучших матчей в карьере и помог команде одержать крупную победу над «Баварией» (112:69).

Везенков набрал 45 очков, реализовав 10 из 10 двухочковых бросков и 8 из 10 трехочковых, и сделал 7 подборов. Показатель результативности игрока стал лучшим в его карьере и 3-м в истории Евролиги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
logoАлександар Везенков
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБавария
logoОлимпиакос
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