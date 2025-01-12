Шакил Маккиссик о 45 очках Саши Везенкова: «Если бы мы раньше поняли, что происходит, он набрал бы 60»
Болгарский форвард «Олимпиакоса» набрал лучшие в карьере 45 очков, реализовав 10 из 10 двухочковых бросков и 8 из 10 трехочковых, в победном матче Евролиги против «Баварии» (112:69).
«Я уже привык к такому уровню от Саши. Он мог бы чаще показывать нечто подобное. Все сработало идеально. В ближайшие годы у него будет масса возможностей обновить этот рекорд.
10 из 18 – это невероятно. Такой результат добавит ему уверенности во второй половине чемпионата.
Я хотел, чтобы он установил рекорд Евролиги в том матче, но у тренеров были другие планы.
Мы выдумывали комбинации под него на ходу. Не знали точно, как дать ему больше открытых бросков. С учетом всех возможностей, у него могло быть 60. Он так поздно добрался до 31 очка, что мы не сразу поняли, что происходит. Если бы мы знали, он набрал бы 60», – заключил Маккиссик.
Сам легкий форвард «Олимпиакоса» закончил матч с 16 очками и 5 передачами.
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