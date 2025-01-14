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Евролига. «Париж» – «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Маккаби» и другие результаты

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Французский «Париж» примет турецкий «Анадолу Эфес», испанский «Реал» встретится с израильским «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 13-6, Монако – 13-7, Панатинаикос Греция – 13-7, Фенербахче Турция – 12-7, Париж Франция – 11-7, Бавария Германия – 11-8, Црвена Звезда Сербия – 11-8, Барселона Испания – 11-9, Милан Италия – 11-9, Анадолу Эфес Турция – 10-9, Жальгирис Литва – 10-9, Реал Испания – 10-9, Партизан Сербия – 9-11, Виллербан Франция – 8-11, Баскония Испания – 8-12, Виртус Италия – 6-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-15, Альба Германия – 3-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoМилан
logoБаскония
logoРеал
logoАнадолу Эфес
logoПартизан
logoАСВЕЛ Виллербан
logoОлимпиакос
logoМаккаби Тель-Авив
logoАльба
logoПариж
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
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