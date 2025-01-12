0

Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Кардицас», АЕК – «Панатинаикос»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Олимпиакос» примет «Кардицас», АЕК дома встретится с лидером чемпионата «Панатинаикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 13-0, Олимпиакос – 12-1, Промитеас – 8-6, АЕК – 7-6, Кардицас – 7-6, ПАОК – 7-7, Паниониос – 7-7, Перистери – 5-9, Лаврион – 4-9, Арис – 4-10, Марусси – 4-10,  Колоссос – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoПанатинаикос
logoКардицас
logoОлимпиакос
результаты
logoАЕК
logoчемпионат Греции
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть в гостях «Арис», «Кардицас» победил АЕК и другие результаты
14 января, 21:26
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Лавриона», «Панатинаикос» разгромил «Кардицас» и продлил серию до 12-0
29 декабря 2024, 20:42
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» в гостях обыграл АЕК, «Панатинаикос» разгромил «Промитеас»
3 ноября 2024, 20:25
Рекомендуем
Главные новости
«Финикс» ведет переговоры с «Шарлотт» об обмене Юсуфа Нуркича на Ника Ричардса
118 минут назад
НБА. «Даллас» встретится с «Денвером», «Нью-Йорк» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
35 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет МБА, «Самара» встретится с УГМК и другие матчи
45 минут назад
ACB. «Гран-Канария» – «Барселона», «Реал» примет «Тенерифе» и другие матчи
2сегодня, 07:18
Единая лига ВТБ. «Автодор» встретится с «Астаной», УНИКС примет «Уралмаш»
1сегодня, 07:15
Блэйк Гриффин: «Чувствовал себя униженным в защите против Кармело Энтони и Дирка Новицки»
1сегодня, 06:59
Форвард «Майами» Хэйвуд Хайсмит: «Командная «химия» находится на высоком уровне»
сегодня, 06:40
НБА. 34 очка Букера помогли «Финиксу» обыграть «Юту», 33 очка Джексона принесли «Мемфису» победу над «Миннесотой» и другие результаты
47сегодня, 06:27
Руди Гобер и Грэйсон Аллен – в Топ-5 моментов игрового дня НБА
сегодня, 06:23Видео
Тим Хардуэй-старший: «Джимми Батлер оттягивался в ресторане, пока команда играла в Орландо»
6сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Морнар Бар», «Црвена Звезда» сыграет с «Дубаем» и другие матчи
56 минут назад
Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Виллербан», «Париж» – «Бурк»
сегодня, 07:39
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Реджо-Эмилию», «Виртус» встретится с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 07:32
Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Бешикташ», «Анадолу Эфес» – «Галатасарай» и другие матчи
сегодня, 07:24
Чемпионат Франции. «Монако» в гостях победил «Нантер», «Нанси» проиграл «Шоле» и другие результаты
вчера, 21:45
Чемпионат Италии. «Брешия» обыграла «Тренто» и возглавила таблицу, «Дертона» была сильнее «Скафати»
вчера, 21:42
Чемпионат Греции. «Промитеас» выиграл у «Ариса», ПАОК уступил «Паниониосу»
вчера, 20:52
Кэм Спенсер выбыл как минимум на 3 недели из-за перелома пальца
вчера, 20:31
Адриатическая лига. «Партизан» в гостях разгромил «Борац Чачак», «Игокеа» обыграла «Сплит»
вчера, 20:20
Владислав Емченко: «Саня Гудумак провел хороший матч, его можно развести на пиццу»
вчера, 18:58
Рекомендуем