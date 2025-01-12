Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Кардицас», АЕК – «Панатинаикос»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Олимпиакос» примет «Кардицас», АЕК дома встретится с лидером чемпионата «Панатинаикосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 13-0, Олимпиакос – 12-1, Промитеас – 8-6, АЕК – 7-6, Кардицас – 7-6, ПАОК – 7-7, Паниониос – 7-7, Перистери – 5-9, Лаврион – 4-9, Арис – 4-10, Марусси – 4-10, Колоссос – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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