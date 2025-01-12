Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Кардицас», АЕК – «Панатинаикос»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Олимпиакос » примет «Кардицас», АЕК дома встретится с лидером чемпионата «Панатинаикосом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 13-0, Олимпиакос – 12-1, Промитеас – 8-6, АЕК – 7-6, Кардицас – 7-6, ПАОК – 7-7, Паниониос – 7-7, Перистери – 5-9, Лаврион – 4-9, Арис – 4-10, Марусси – 4-10, Колоссос – 3-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.