0

Стали известны еще восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025

Завершен второй этап голосования на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ 2025 года.

По итогам голосования СМИ, которое проходило с 6 по 13 января, определелились еще восемь игроков, которые станут участниками Матча всех звезд-2025.

В сборную «Хозяев» попали Самсон Руженцев («ПАРМА»), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ) и Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»),

команду «Гостей» пополнили Ксэвьер Мун («Зенит»), Маркос Найт (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС) и Дуэйн Бэйкон («Зенит»).

Ранее болельщики выбрали Вячеслава Зайцева («Уралмаш»), Дмитрия Хвостова («Пари НН»), Александра Гудумака («Локомотив-Кубань») и Илью Попова («Самара») в сборную «Хозяев», а также Джеремайю Мартина («Уралмаш»), Алексу Аврамовича (ЦСКА), Ройса Хэмма («ПАРМА») и Джавонте Дагласа («Уралмаш») в сборную «Гостей». 

На заключительном третьем этапе, который пройдет с 13 по 20 января), лига выберет еще восемь игроков – по два игрока в заднюю и переднюю линии каждой звездной команды. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoДуэйн Бэйкон
Маркос Найт
logoСамсон Руженцев
Ксавьер Мун
Джален Рейнольдс
logoАндрей Зубков
Кирилл Елатонцев
logoЕдиная лига ВТБ
Георгий Жбанов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Победившая команда на Матче звезд Лиги ВТБ получит приз 5 миллионов рублей
210 января, 10:43
Стали известны первые восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Лиги ВТБ 2025 года
26 января, 15:45
Илона Корстин: «В Матче звезд Лиги самые звездные российские игроки сыграют против лучших иностранных»
10 декабря 2024, 04:41
Стартовал первый этап голосования на 9-й Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
210 декабря 2024, 04:32
Рекомендуем
Главные новости
Чендлер Парсонс: «Кобе Брайант не входит в тройку лучших всех времен в глазах большинства людей»
742 минуты назад
Джимми Батлер на личной встрече с Пэтом Райли потребовал обмена и сказал, что не подпишет новый контракт с «Майами»
1557 минут назад
Еврокубок. «Бешикташ» – «Вулвз», «Литкабелис» примет «Валенсию» и другие матчи
сегодня, 10:51
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в гостях
сегодня, 17:12
Карл-Энтони Таунс о травме пальца правой руки: «Ничего не поделаешь»
1сегодня, 17:05
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Ковбойз»
сегодня, 16:57
Крис Пол: «Некоторые парни – просто партнеры по команде, но Джей Джей Редик — часть моей семьи»
5сегодня, 16:35
НБА. «Филадельфия» примет «Оклахому», «Даллас» встретится с «Денвером» и другие матчи
3сегодня, 16:16
«Монако» оштрафован за нарушение финансовых правил Евролиги
1сегодня, 15:51
Амен Томпсон о Джейлене Грине: «Никто не может его остановить. Кроме меня»
6сегодня, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»
3 минуты назад
Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
3сегодня, 16:12
«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Питом Нэнсом
1сегодня, 16:06
«Нью-Йорк» намерен обменять Джерико Симса до дедлайна
5сегодня, 13:47
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
вчера, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
вчера, 20:20Видео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
вчера, 19:24
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
вчера, 15:47
Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы
вчера, 13:59
«Альба» заинтересована в переходе Тибора Пляйсса
вчера, 09:11
Рекомендуем