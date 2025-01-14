Стали известны еще восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025

Завершен второй этап голосования на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ 2025 года.

По итогам голосования СМИ, которое проходило с 6 по 13 января, определелились еще восемь игроков, которые станут участниками Матча всех звезд-2025.

В сборную «Хозяев» попали Самсон Руженцев («ПАРМА»), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ) и Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»),

команду «Гостей» пополнили Ксэвьер Мун («Зенит»), Маркос Найт (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС) и Дуэйн Бэйкон («Зенит»).

Ранее болельщики выбрали Вячеслава Зайцева («Уралмаш»), Дмитрия Хвостова («Пари НН»), Александра Гудумака («Локомотив-Кубань») и Илью Попова («Самара») в сборную «Хозяев», а также Джеремайю Мартина («Уралмаш»), Алексу Аврамовича (ЦСКА), Ройса Хэмма («ПАРМА») и Джавонте Дагласа («Уралмаш») в сборную «Гостей».

На заключительном третьем этапе, который пройдет с 13 по 20 января), лига выберет еще восемь игроков – по два игрока в заднюю и переднюю линии каждой звездной команды.