Стали известны еще восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025
По итогам голосования СМИ, которое проходило с 6 по 13 января, определелились еще восемь игроков, которые станут участниками Матча всех звезд-2025.
В сборную «Хозяев» попали Самсон Руженцев («ПАРМА»), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ) и Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»),
команду «Гостей» пополнили Ксэвьер Мун («Зенит»), Маркос Найт (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС) и Дуэйн Бэйкон («Зенит»).
Ранее болельщики выбрали Вячеслава Зайцева («Уралмаш»), Дмитрия Хвостова («Пари НН»), Александра Гудумака («Локомотив-Кубань») и Илью Попова («Самара») в сборную «Хозяев», а также Джеремайю Мартина («Уралмаш»), Алексу Аврамовича (ЦСКА), Ройса Хэмма («ПАРМА») и Джавонте Дагласа («Уралмаш») в сборную «Гостей».
На заключительном третьем этапе, который пройдет с 13 по 20 января), лига выберет еще восемь игроков – по два игрока в заднюю и переднюю линии каждой звездной команды.
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