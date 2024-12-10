Стартовал первый этап голосования на 9-й Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Стартовал первый этап голосования на 9-й в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля 2025 года в Москве на «ВТБ Арене».
В звездном матче сыграют две команды – «Хозяева» и «Гости».
На первом этапе голосования (9 декабря – 6 января) болельщики выберут по 4 баскетболиста (2 в заднюю и 2 в переднюю линию) в каждую команду. Для голосования представлено четыре опроса с 10 самыми эффективными игроками в каждой линии на момент старта голосования.
«Хозяева», задняя линия
Тимофей Герасимов («Енисей») – 13,3 эффективность
Макар Коновалов (МБА-МАИ) – 12,6 эффективность
Дмитрий Хвостов («Пари НН») – 9,8 эффективность
Антон Карданахишвили («Самара») – 9,8 эффективность
Вячеслав Зайцев («Уралмаш») – 9,2 эффективность
Александр Хоменко («Пари НН») – 8,2 эффективность
Евгений Воронов (МБА-МАИ) – 7,6 эффективность
Георгий Жбанов («Зенит») – 7,5 эффективность
Даниил Касаткин (МБА-МАИ) – 6,0 эффективность
Дмитрий Кулагин (УНИКС) – 5,7 эффективность
«Хозяева», передняя линия
Андрей Зубков (МБА-МАИ) – 21,0 эффективность
Илья Попов («Самара») – 12,5 эффективность
Сергей Балашов («Енисей») – 12,1 эффективность
Александр Чадов («Пари НН») – 11,6 эффективность
Александр Гудумак («Самара») – 11,4 эффективность
Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань») – 10,9 эффективность
Владислав Трушкин (МБА-МАИ) – 10,8 эффективность
Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») – 10,0 эффективность
Антон Астапкович (ЦСКА) – 9,8 эффективность
Дмитрий Халдеев («Автодор») – 9,7 эффективность
«Гости», задняя линия
Мело Тримбл (ЦСКА) – 20,1 эффективность
Джеремайя Мартин («Уралмаш») – 19,9 эффективность
Ксавьер Мун («Зенит») – 19,8 эффективность
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») – 18,9 эффективность
Калеб Агада («Автодор») – 18,2 эффективность
Маркос Найт (УНИКС) – 17,4 эффективность
Алекс Хэмилтон («Парма») – 17,3 эффективность
Алекса Аврамович (ЦСКА) – 17,1 эффективность
Брайант Кроуфорд («Автодор») – 16,8 эффективность
Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань») – 15,5 эффективность
«Гости», передняя линия
Ройс Хэмм («Парма») – 19,0 эффективность
Джален Рейнольдс (УНИКС) – 16,7 эффективность
Дуэйн Бэйкон («Зенит») – 15,6 эффективность
Джавонте Даглас («Уралмаш») – 15,1 эффективность
Тони Джекири (ЦСКА) – 14,7 эффективность
Алекс Пойтресс («Зенит») – 14,4 эффективность
Хэйден Далтон («Уралмаш») – 14,3 эффективность
Винс Хантер («Зенит») – 13,4 эффективность
Дэниэл Утоми («Астана») – 13,4 эффективность
Исмаэль Бако (УНИКС) – 13,3 эффективность
Первый этап голосования продлится до 6 января 2025 года 12:00 (МСК).
На втором этапе (6-13 января) СМИ выберут в финальный состав еще 8 баскетболистов – по 4 игрока в команду «Хозяев» и «Гостей». При этом СМИ не смогут голосовать за игроков, которые будут отобраны в составы болельщиками.
На третьем этапе (13-20 января) Единая лига ВТБ выберет еще 8 баскетболистов – по 4 игрока в команду «Хозяев» и «Гостей».
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