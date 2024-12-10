Стартовал первый этап голосования на 9-й Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Лига ВТБ предлагает выбрать игроков на Матч звезд.

Стартовал первый этап голосования на 9-й в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля 2025 года в Москве на «ВТБ Арене».

В звездном матче сыграют две команды – «Хозяева» и «Гости».

На первом этапе голосования (9 декабря – 6 января) болельщики выберут по 4 баскетболиста (2 в заднюю и 2 в переднюю линию) в каждую команду. Для голосования представлено четыре опроса с 10 самыми эффективными игроками в каждой линии на момент старта голосования.

«Хозяева», задняя линия

Тимофей Герасимов («Енисей») – 13,3 эффективность

Макар Коновалов (МБА-МАИ) – 12,6 эффективность

Дмитрий Хвостов («Пари НН») – 9,8 эффективность

Антон Карданахишвили («Самара») – 9,8 эффективность

Вячеслав Зайцев («Уралмаш») – 9,2 эффективность

Александр Хоменко («Пари НН») – 8,2 эффективность

Евгений Воронов (МБА-МАИ) – 7,6 эффективность

Георгий Жбанов («Зенит») – 7,5 эффективность

Даниил Касаткин (МБА-МАИ) – 6,0 эффективность

Дмитрий Кулагин (УНИКС) – 5,7 эффективность

«Хозяева», передняя линия

Андрей Зубков (МБА-МАИ) – 21,0 эффективность

Илья Попов («Самара») – 12,5 эффективность

Сергей Балашов («Енисей») – 12,1 эффективность

Александр Чадов («Пари НН») – 11,6 эффективность

Александр Гудумак («Самара») – 11,4 эффективность

Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань») – 10,9 эффективность

Владислав Трушкин (МБА-МАИ) – 10,8 эффективность

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») – 10,0 эффективность

Антон Астапкович (ЦСКА) – 9,8 эффективность

Дмитрий Халдеев («Автодор») – 9,7 эффективность

«Гости», задняя линия

Мело Тримбл (ЦСКА) – 20,1 эффективность

Джеремайя Мартин («Уралмаш») – 19,9 эффективность

Ксавьер Мун («Зенит») – 19,8 эффективность

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») – 18,9 эффективность

Калеб Агада («Автодор») – 18,2 эффективность

Маркос Найт (УНИКС) – 17,4 эффективность

Алекс Хэмилтон («Парма») – 17,3 эффективность

Алекса Аврамович (ЦСКА) – 17,1 эффективность

Брайант Кроуфорд («Автодор») – 16,8 эффективность

Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань») – 15,5 эффективность

«Гости», передняя линия

Ройс Хэмм («Парма») – 19,0 эффективность

Джален Рейнольдс (УНИКС) – 16,7 эффективность

Дуэйн Бэйкон («Зенит») – 15,6 эффективность

Джавонте Даглас («Уралмаш») – 15,1 эффективность

Тони Джекири (ЦСКА) – 14,7 эффективность

Алекс Пойтресс («Зенит») – 14,4 эффективность

Хэйден Далтон («Уралмаш») – 14,3 эффективность

Винс Хантер («Зенит») – 13,4 эффективность

Дэниэл Утоми («Астана») – 13,4 эффективность

Исмаэль Бако (УНИКС) – 13,3 эффективность

Первый этап голосования продлится до 6 января 2025 года 12:00 (МСК).

На втором этапе (6-13 января) СМИ выберут в финальный состав еще 8 баскетболистов – по 4 игрока в команду «Хозяев» и «Гостей». При этом СМИ не смогут голосовать за игроков, которые будут отобраны в составы болельщиками.

На третьем этапе (13-20 января) Единая лига ВТБ выберет еще 8 баскетболистов – по 4 игрока в команду «Хозяев» и «Гостей».