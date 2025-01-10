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Победившая команда на Матче звезд Лиги ВТБ получит приз 5 миллионов рублей

Единая лига ВТБ объявила призовые для победителя Матча звезд.

На предстоящем Матче звезд Лига увеличивает призовой фонд – команда-победитель выставочной игры получит 5 миллионов рублей.

Девятый в истории Матч звезд, который состоится 16 февраля 2024 года в Москве на «ВТБ Арене», пройдет в новом формате – «Хозяева» примут «Гостей».

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала увеличение призового фонда.

«В прошлом году мы впервые учредили призовой фонд для победившей команды на Матче всех звезд. В итоге болельщики увидели не только яркий баскетбол, но и настоящую борьбу за итоговый результат. Команды включились в защите и порадовали всех собравшихся на «ВТБ Арене настоящим соревновательным баскетболом.   

В этот раз у нас новая концепция – «Хозяева» сыграют с «Гостями» и увеличенный призовой фонд, уверена, придаст дополнительной мотивации лучшим игрокам Единой лиги ВТБ», – сказала Корстин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoИлона Корстин
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
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