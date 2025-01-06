Стали известны первые восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Лиги ВТБ 2025 года
Определились первые участники Матча звезд Лиги ВТБ.
По итогам голосования болельщиками были выбраны по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии.
«Хозяева», задняя линия:
Дмитрий Хвостов, «Пари НН»
Вячеслав Зайцев, «Уралмаш»
«Хозяева», передняя линия:
Александр Гудумак, «Локо» / «Самара»
Илья Попов, «Самара»
«Гости», задняя линия:
Джеремайя Мартин, «Уралмаш»
Алекса Аврамович, ЦСКА
«Гости», передняя линия:
Ройс Хэмм, «ПАРМА»
Джавонте Даглас, «Уралмаш»
Следующий этап – голосование СМИ. В течение недели представители ведущих спортивных изданий выберут еще 8 игроков. Голосование СМИ завершится 13 января, после чего 20 января Лига ВТБ определит 8 последних баскетболистов, которые получат wild card.
Матч звезд пройдет 16 февраля.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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