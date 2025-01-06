Стали известны первые восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Лиги ВТБ 2025 года

Определились первые участники Матча звезд Лиги ВТБ.

По итогам голосования болельщиками были выбраны по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии.

«Хозяева», задняя линия:

Дмитрий Хвостов , «Пари НН»

Вячеслав Зайцев , «Уралмаш»

«Хозяева», передняя линия:

Александр Гудумак , «Локо» / «Самара»

Илья Попов, «Самара»

«Гости», задняя линия:

Джеремайя Мартин, «Уралмаш»

Алекса Аврамович , ЦСКА

«Гости», передняя линия:

Ройс Хэмм , «ПАРМА»

Джавонте Даглас, «Уралмаш»

Следующий этап – голосование СМИ. В течение недели представители ведущих спортивных изданий выберут еще 8 игроков. Голосование СМИ завершится 13 января, после чего 20 января Лига ВТБ определит 8 последних баскетболистов, которые получат wild card.

Матч звезд пройдет 16 февраля.