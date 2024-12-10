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Илона Корстин: «В Матче звезд Лиги самые звездные российские игроки сыграют против лучших иностранных»

Илона Корстин рассказала о формате Матча звезд Лиги ВТБ и выборе его участников.

«Единая лига ВТБ объявляет о старте голосовании на Матч звезд, который пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене»! В этом году игроки будут разделены на две команды – «Хозяева» и «Гости».

Как можно догадаться по названию, «Хозяев» будут представлять лучшие и самые звездные российские игроки чемпионата. В состав второй команды войдут наши дорогие гости – лучшие иностранные игроки Единой Лиги ВТБ, которые ярче всех себя проявляют в этом сезоне.

Первый выбор – за болельщиками. Голосование пройдет в социальных сетях Лиги и завершится 6 января 2025 года. По итогам этого этапа голосования мы узнаем имена сразу восьми игроков, которые попадут в итоговые составы команд на Матч всех звезд. Затем голосование пройдет среди крупнейших СМИ, после чего свой выбор сделает Лига. Таким образом, после трех этапов голосования определятся составы двух команд – «Хозяев» и «Гостей» – каждая из которых будет состоять из 12 игроков», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Звездный уикенд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoИлона Корстин
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
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