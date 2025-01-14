Чендлер Парсонс: «Кобе Брайант не входит в тройку лучших всех времен в глазах большинства людей»
Чендлер Парсонс заявил, что Кобе Брайант не входит в Топ-3 всех времен.
«Я люблю Кобе Брайанта, упокой Господь его душу, но он не входит в тройку лучших всех времен в глазах большинства людей. Я не понимаю, какой вообще может быть спор между ним и Леброном Джеймсом.
Если посмотреть на всевозможные рейтинги, я сомневаюсь, что Кобе входит в Топ-3 большинства людей. Это не так. Я бы поставил Кевина Дюрэнта выше Кобе», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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