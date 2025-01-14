Чендлер Парсонс: «Кобе Брайант не входит в тройку лучших всех времен в глазах большинства людей»

Чендлер Парсонс заявил, что Кобе Брайант не входит в Топ-3 всех времен.

«Я люблю Кобе Брайанта , упокой Господь его душу, но он не входит в тройку лучших всех времен в глазах большинства людей. Я не понимаю, какой вообще может быть спор между ним и Леброном Джеймсом .

Если посмотреть на всевозможные рейтинги, я сомневаюсь, что Кобе входит в Топ-3 большинства людей. Это не так. Я бы поставил Кевина Дюрэнта выше Кобе», – сказал бывший игрок НБА .