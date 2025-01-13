Кеньон Мартин: «Кобе Брайант никогда не оставался за рамками дискуссии о лучшем игроке всех времен»

Кеньон Мартин поделился мнением о Кобе Брайанте.

«Кобе никогда не оставался за рамками дискуссии о лучшем баскетболисте всех времен. Он был невероятно крут с мячом в руках, выделялся исключительным соревновательным духом, заполучил 5 перстней.

В мои 15 лет баскетбола Кобе Брайант был лучшим игроком НБА», – заключил Мартин.

Бывший форвард выступал с 2000 по 2015 год.