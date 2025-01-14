Стефен Карри обошел Аллена Айверсона по количеству очков за карьеру и Кобе Брайанта – по количеству передач

Стефен Карри – 28-й в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » набрал 26 очков в матче против «Торонто » (101:104) и увеличил показатель за карьеру до 24 371 очка. Карри обошел Аллена Айверсона и поднялся на 28-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Кроме того, Карри обошел Кобе Брайанта по количеству передач за карьеру (6 308) и поднялся на 35-е место в истории НБА по этому показателю.