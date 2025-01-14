Стефен Карри обошел Аллена Айверсона по количеству очков за карьеру и Кобе Брайанта – по количеству передач
Стефен Карри – 28-й в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» набрал 26 очков в матче против «Торонто» (101:104) и увеличил показатель за карьеру до 24 371 очка. Карри обошел Аллена Айверсона и поднялся на 28-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Кроме того, Карри обошел Кобе Брайанта по количеству передач за карьеру (6 308) и поднялся на 35-е место в истории НБА по этому показателю.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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