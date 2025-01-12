Nike представил коллекцию кроссовок, посвященную Кобе Брайанту

Nike представил коллекцию кроссовок «Year of the Mamba».

Nike официально представил новую фирменную коллекцию кроссовок «Year of the Mamba», посвященную легендарному игроку «Лейкерс» Кобе Брайанту и приуроченную к году змеи.

Две модели украшают силуэты в виде змей. Релизы будут происходить по очереди.

В коллекцию войдут четыре силуэта:

Nike Kobe 5 Protro «Year of the Mamba» (Eggplant) – 9 января

Nike Kobe 5 Protro «Year of the Mamba» (University Red) – 18 января

Nike Kobe 9 Elite Protro «Masterpiece» – 8 февраля

Nike Kobe 6 Protro «All-Star» – 13 февраля