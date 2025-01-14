«Мемфису» и «Бруклину» не удалось продвинуться в переговорах по Кэмерону Джонсону

«Гризлис» и «Нетс» обсуждают обмен Кэмерона Джонсона.

«Мемфису » и «Бруклину » на данный момент не удалось продвинуться в переговорах по 28-летнему форварду.

Клуб из Нью-Йорка намерен обменять Джонсона перед февральским дедлайном.

Кэм в нынешнем сезоне набирает 19,5 очка, 4,3 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.