«Мемфису» и «Бруклину» не удалось продвинуться в переговорах по Кэмерону Джонсону
«Гризлис» и «Нетс» обсуждают обмен Кэмерона Джонсона.
«Мемфису» и «Бруклину» на данный момент не удалось продвинуться в переговорах по 28-летнему форварду.
Клуб из Нью-Йорка намерен обменять Джонсона перед февральским дедлайном.
Кэм в нынешнем сезоне набирает 19,5 очка, 4,3 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дамайкла Коула
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