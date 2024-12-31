«Оклахома» всерьез заинтересована в Кэме Джонсоне с учетом возможной встречи с «Далласом» в плей-офф

«Тандер» пытаются заполучить Кэма Джонсона.

Форвард «Нетс» интересует лидера Запада в связи с возможностью повторной встречи с «Далласом» в плей-офф.

«Оклахома» считает, что сочетание габаритов, борьбы за отскоки и бросковых способностей может оказаться отличным противодействием сильным сторонам «Мэверикс».

«Бруклин » начал распродажу активов, и форвард является одним из главных претендентов на участие в следующей сделке клуба.