«Индиане» придется отдать Беннедикта Матурина или Джараса Уокера, если она хочет приобрести Кэма Джонсона

«Индиане» вряд ли удастся выменять у «Бруклина» Кэмерона Джонсона.

«Если «Пэйсерс» хотят приобрести Кэма Джонсона у «Нетс», а они, по слухам, являются претендентами на обмен, скорее всего, им придется включить в сделку Беннедикта Матурина или Джараса Уокера .

В прошлом сезоне «Индиана » не захотела предлагать ни одного из перспективных игроков в переговорах с «Рэпторс» по Паскалю Сиакаму», – пишет репортер Forbes Эван Сайдери.