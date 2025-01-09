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«Индиане» придется отдать Беннедикта Матурина или Джараса Уокера, если она хочет приобрести Кэма Джонсона

«Индиане» вряд ли удастся выменять у «Бруклина» Кэмерона Джонсона.

«Если «Пэйсерс» хотят приобрести Кэма Джонсона у «Нетс», а они, по слухам, являются претендентами на обмен, скорее всего, им придется включить в сделку Беннедикта Матурина или Джараса Уокера.

В прошлом сезоне «Индиана» не захотела предлагать ни одного из перспективных игроков в переговорах с «Рэпторс» по Паскалю Сиакаму», – пишет репортер Forbes Эван Сайдери.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoКэмерон Джонсон
возможные переходы
logoИндиана
logoНБА
Джарас Уокер
logoБруклин
logoБеннедикт Матурин
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